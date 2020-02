1. Risikoreduzierung, d.h. Reduzierung von Drawdowns, Volatilität, etc.



2. Asymmetrie der Renditen, d.h. Vielseitigkeit als Fähigkeit des Vermögenswerts, mehr von der Wertentwicklung eines Vermögenswerts sowohl in steigenden als auch in fallenden Phasen einzufangen und Opportunitätskosten zu reduzieren (d.h. die Wertentwicklung, von der ein Anleger nicht profitiert habe, weil er in einen anderen Vermögenswert investiert gewesen sei).



3. Diversifikation, d.h. unkorreliertes Verhalten gegenüber dem Rest des Portfolios und insbesondere gegenüber Aktien.



4. Bewertung, d.h. ein billigerer Vermögenswert weise normalerweise weniger Spielraum für negative Wertentwicklung und auch weniger Crowding-Effekte auf.



Um die Vielseitigkeit eines Portfolios zu verbessern, sei es wichtig, für potenzielle Investments alle vier Aspekte zu berücksichtigen.



Interessanter Ausgangspunkt zur ersten Überlegung sei das Gesamtrisiko. Es gebe mehrere Möglichkeiten, um das Risiko in der Finanzierung auszudrücken: Volatilität, Tracking Error, relativer Drawdown u.a. Entgegen der weit verbreitenden Meinung seien solche Messgrößen nicht vollständig austauschbar und die Einstufung von Vermögenswerten gegenüber einer Messgröße führe nicht zu den gleichen Ergebnissen wie die Einstufung gegenüber einer anderen. Gold weise beispielsweise eine aktienähnliche Volatilität auf, aber keine aktienähnlichen Drawdowns, die von seiner inhärenten positiven Schrägheit profitieren würden.



Insgesamt würde die Auswahl der Risikokennzahlen variierend von den Beschränkungen und Zielen der Anleger abhängen. Im Weiteren liege das Hauptaugenmerk auf den während der Drawdown-Phasen realisierten Performance.



Nach der Fähigkeit zur Risikominderung sei das zweitwichtigste Merkmal eines defensiven Assets seine Vielseitigkeit, d.h. seine Fähigkeit zur Erzeugung einer Asymmetrie der Renditen. Bei der Vorbereitung auf eine Phase der Unsicherheit sei es wichtig, sich nicht nur auf das "Schlimmste", sondern darüber hinaus auch auf andere Szenarien wie zum Beispiel eine unerwartete spätzyklische Rally vorzubereiten.



Im Kontext des Portfolios sei Diversifizierung maßgeblich. Einige Vermögenswerte würden sich derart asynchron verhalten, dass sie einem Portfolio unabhängig von ihren übrigen Eigenschaften einen Nutzen bringen würden. Staatsanleihen Yen und Gold zum Beispiel würden in mit einer stark negativen Korrelation zu Aktien auffallen. (Ausgabe vom 10.02.2020) (11.02.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2020 bleibt wegen vielerlei offenen Themen ein Jahr der Unklarheiten, so Pierre Debru, Director, Research von WisdomTree.Zu diesen würden der Abschluss des US-chinesischen Handelsabkommens, die langfristigen Auswirkungen der US-amerikanischen Schulden in Höhe von 14 Billionen US-Dollar oder das unkalkulierbare Ergebnis der US-Wahlen im November, gehören. Bereits einige Wochen nach Jahresbeginn hätten diese Risiken mit dem Ausbruch der Nahost-Krise und den Spannungen zwischen USA und Iran sowie der von China ausgehenden Virusepedemie an Dynamik gewonnen. Betrachte man Aktienengagements in unsteten Zeiten wie diesen, bestehe eine inhärente Spannung, denn es gelte, sich auf zwei ähnlich wahrscheinliche Szenarien vorzubereiten: Einen plötzlichen Crash und eine spätzyklische Rally.Vor diesem makroökonomischen Hintergrund sei die Portfoliokonstruktion von größter Bedeutung. Ziel sei der Aufbau eines vielseitigen Portfolios, das sich schnell ändernden Marktbedingungen anpassen und unerwarteten Ereignissen widersetzen könne. Mit anderen Worten gehe es um die Bildung von Portfolios, die sich defensiv verhalten, aber gleichzeitig auch an Markterholungen partizipieren könnten.Hier werden wir uns darauf konzentrieren, wie wir von Natur aus defensive Assets finden und definieren, so Pierre Debru, Director, Research von WisdomTree.Wenn man die Bedeutung der Risiken in den einzelnen Assets eines typischen Multi-Asset betrachte, liege die größte Risikoquelle in der starken negativen Wertentwicklung von Aktien, d.h. in sinkenden Aktienkursen. Tatsächlich zeige die Analyse einer beispielhaften, verbreiteten Portfolioallokation von 60 Prozent europäische Aktien und 40 Prozent Euro-Anleihen einen Risikobeitrag von 90 Prozent aus dem Aktienanteil. Es sei daher nur natürlich, dass defensive Vermögenswerte tendenziell im Gegensatz zu Aktien, sozusagen als "Anti-Aktien"-Assets, definiert würden, d.h. als Vermögenswerte, die bei Kursrückgängen gut abschneiden würden.Aktien würden sich zyklisch verhalten und daher in den oben genannten Krisenphasen historisch unterdurchschnittlich abschneiden. Sowohl Rohstoffe als auch Hochzinsanleihen würden sich in allen sechs Drawdown-Perioden relativ zyklisch verhalten und gleichfalls eine negative Wertentwicklung aufweisen, wenn auch weniger als Aktien. Am anderen Ende des Spektrums hätten Gold-, Bargeld- und Staatsanleihen in all diesen Zeiträumen historisch gesehen eine starke positive Wertentwicklung geliefert. Interessanterweise zeige der Japanische Yen in den meisten Perioden auch ein Verhalten vom Typ "Sicherer Hafen".Gold, Bargeld, Yen oder Staatsanleihen würden gut in Phasen sinkender Aktienkurse performen und könnten die Kursrückgänge einwandfrei ausgleichen. Häufig seien die Verluste jedoch heftig und würden durch unvorhersehbare Ereignisse ausgelöst. Anleger hätten keine Kristallkugel, die ihnen mitteile, wann sie die oben genannten defensiven Vermögenswerte einsetzen sollten, am besten kurz vor der Trendwende nach unten. Daher könnten sie die Notwendigkeit in Betracht ziehen, für längere Zeit in defensive Vermögenswerte investiert zu bleiben, um sich auf mögliche Schocks vorzubereiten. Die damit verbundenen Opportunitätskosten könnten erheblich sein und seien je nach Anlage sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund führe Pierre Debru, Director, Research von WisdomTree, einen detaillierteren Rahmen zur Klassifizierung dieser Vermögenswerte ein. Dieser Rahmen basiere auf vier Überlegungen: