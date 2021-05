Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

90,80 EUR -0,33% (31.05.2021, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

90,64 EUR -0,79% (31.05.2021, 09:41)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (31.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche Automobil Holding SE habe zwei neue Kaufempfehlungen bekommen. Die SocGen sehe für das Papier Potenzial bis 130 Euro. Noch etwas optimistischer seien die Experten von Goldman Sachs.Zuletzt habe die Aktie der Porsche Automobil Holding wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Grund seien gute Zahlen für das erste Quartal gewesen. Das Nettoergebnis habe bei 995 Millionen Euro gelegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien es 99 Millionen Euro gewesen.Ein Argument mehr für die französische Großbank Société Generale (SocGen), die Einstufung für Porsche SE auf "buy" mit einem Kursziel von 130 Euro zu belassen. Die Aktie sei weiterhin eine günstige Möglichkeit, in Volkswagen zu investieren, habe Analyst Stephen Reitman in einer Studie geschrieben. Die Porsche-Aktie besitze ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent.Eine Schippe drauf habe zuletzt Goldman Sachs gelegt. Die US-Investmentbank habe das Kursziel für Porsche von 128 auf 134 Euro angehoben. Analyst George Galliers habe in einer Studie das erste Quartal der Kernbeteiligung Volkswagen reflektiert. Seine positive These für den Wolfsburger Autobauer und damit auch die Beteiligungsgesellschaft Porsche habe Bestand.Die Porsche SE-Aktie habe zuletzt im Windschatten der VW-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mehr interessante Anlage-Ideen gibt es in der aktuellen Börsenpunk-Ausgabe,