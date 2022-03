Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

74,00 EUR +1,79% (11.03.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

72,90 EUR +0,50% (11.03.2022, 17:42)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (13.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern wolle den ins Auge gefassten Börsengang der Sportwagentochter Porsche trotz der Verwerfungen an den Finanzmärkten wie geplant weiter vorantreiben. "Wir haben die Vorbereitungen nicht angehalten. Im Gegenteil: Sie laufen wie geplant weiter", habe VW-Finanzchef Arno Antlitz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt. Nach Möglichkeit wolle VW den Mega-Börsengang noch in diesem Jahr durchziehen und habe dafür das vierte Quartal angepeilt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Fenster noch erreichen", sagte Antlitz. Große Schwankungen an den Börsen seien in aller Regel Gift für geplante Börsengänge.Die Porsche SE wolle bei einem Börsengang gut 25% der Stammaktien von Porsche AG erwerben, damit die Familien wieder direkten Zugriff auf den Autobauer mit dem Familiennamen bekämen.Die Porsche-Vorzugsaktie habe derweil erste wichtige Hürden genommen. Auch wenn die Empfehlung jüngst bei 70 Euro ausgestoppt worden sei, sollten Anleger den Titel auf der Watchlist lassen. Es sei davon auszugehen, dass die Porsche Holding am meisten von einem Börsengang des Sportwagenbauers, der Porsche AG, profitieren werde, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: