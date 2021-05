XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Die Ergebnisentwicklung des ersten Quartals 2021 (at-Equity-Ergebnis verneunfacht, Nachsteuerergebnis verzehnfacht, wegen Kerninvestment Volkswagen) habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Die Nettoliquidität (per 31.03.2021: 0,56 Mrd. Euro) habe im Quartalsverlauf stagniert. Die Ziele für das Gesamtjahr 2021 seien wiederholt worden (u.a. Nachsteuerergebnis: 2,6 bis 4,1 (Gj. 2020: 2,62; Gj. 2019: 4,41) Mrd. Euro). Der Porsche SE-Konzern befinde sich hier in Anbetracht der Q1-Ergebnisse sowie der Guidance des Kerninvestments Volkswagen auf Kurs.Der Analyst sehe in der verfolgten Strategie des Kerninvestments Volkswagen (u.a. Umstellung bei der Batteriezelle von Fremdbeschaffung auf Eigenerstellung per Partnermodell, Ausweitung des Plattformmodells auf Hardware, Software, Batterie (Einheitszelle) & Laden sowie Mobilitätsdienste) zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr Chancen als Risiken. Nach der MDAX-Aufnahme (Ende März) habe die Porsche SE-Vorzugsaktie auch gute Chancen für die Aufnahme in den DAX40 (Platz: 26 (Vm.: 28)).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Porsche SE-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 93,00 auf 90,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 21.05.2021)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:85,76 EUR +0,70% (21.05.2021, 11:52)