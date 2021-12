(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

84,58 EUR -1,15% (09.12.2021, 20:39)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

84,38 EUR +0,02% (09.12.2021, 17:35)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unverändert zu kaufen.Die Aktie der Porsche Holding sei in den letzten Tagen immer weiter nach oben geklettert. Was stecke dahinter?Analyst Daniel Schwarz vom Investmenthaus Stifel habe seine Reaktion auf einen "Handelsblatt"-Bericht zu einem möglichen IPO von Porsche mit "Na los, VW, lasst Porsche frei" überschrieben. Gemeint sei der Sportwagenbauer, dessen Börsengang die Wolfsburger dem Bericht zufolge vorbereiten würden.Die im Pressebericht diskutierten Pläne hätten sich mit dem Szenario gedeckt, das Schwarz in seiner Kaufempfehlung für die Porsche Holding zugrunde lege. Es würde zwei Probleme lösen, die die kontrollierende Piech-Familie habe: Die geringe Bewertung von VW und die verlorene Kontrolle über die Porsche AG, ihren vorherigen Familienbetrieb.Der laut dem Bericht geplante Deal erscheine komplex, so Schwarz weiter. Aber der Abschlag vom Wert einer eigenständigen Porsche AG und aktuell der VW-Aktien sei derart hoch, dass er sowohl VW-Vorzügen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) als auch Papieren der Porsche Holding Auftrieb gäbe.Wie das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Kreise berichtet habe, bereite der VW-Konzern unter dem Projektnamen "Phönix" ein separates Listing der Sportwagenmarke Porsche vor, um Kapital für den Konzernumbau hin zur Elektromobilität einzunehmen.NORD/LB-Analyst, Frank Schwope, sehe das Prozedere eher kritisch, da es seiner Ansicht nach das Konzerngebilde noch unübersichtlicher mache. Die einzelnen Marken seien außerdem in den letzten Jahrzehnten so eng miteinander verzahnt worden, dass ein Herauslösen der Marke Porsche eigentlich keinen Sinn mache.Wie dem auch sei. Die Volkswagen-Vorzugsaktie sei bei Kursen um 170 Euro eine Wette wert. Mit seinen ID-Modellen sei der Konzern auf dem richtigen Weg. Nur müsse CEO Herbert Diess das Tempo in Sachen E-Mobiliy, autonomes Fahren und Software hochhalten.Die Porsche SE-Aktie sei nicht "nur" eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix, PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" empfiehlt die Porsche-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 09.12.2021)