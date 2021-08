Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (16.08.2021/ac/a/d)



Der Aktie der Porsche Automobil Holding sei zuletzt etwas die Luft ausgegangen. Seit dem Hoch bei 99,30 Euro Anfang Juni habe das Papier 10% verloren. Das sei v.a. der größten Beteiligung VW geschuldet. Die VW-Aktie habe seit dem Hoch im Juli bei rund 241 Euro knapp 15% verloren. Das sei auch an der Porsche-Aktie nicht spurlos vorbeigegangen. Schließlich halte die Porsche Automobil Holding rund 53,3% der VW-Anteile. Die Aktie bewege sich seit Wochen in einer Seitwärtsrange zwischen 88 und 94 Euro. Auch die guten Zahlen sowie die Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr vor kurzem hätten die Porsche-Aktie nicht aus ihrer Lethargie reißen können.Die Porsche-Aktie ist ein indirekter Weg, um in Volkswagen zu investieren. Darüber hinaus gibt es ein kleines, spannendes Portfolio an Beteiligungen von 3D-Druck bis hin zur Verkehrs-Telematik. Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)