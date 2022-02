Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,68 EUR +2,03% (23.02.2022, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,14 EUR +1,50% (23.02.2022, 09:41)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (23.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Volkswagen -Konzern mache Ernst und wolle seine lukrative Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen. Derzeit seien fortgeschrittene Gespräche dazu mit dem Großaktionär des Wolfsburger Konzerns, der Porsche Automobil Holding SE, gelaufen, wie es am Dienstag von den beiden Unternehmen geheißen habe. Die Aktien beider Konzerne hätten einen Satz nach oben gemacht. Am Mittwoch lege Warburg Research mit einem sportlichen Kursziel für die Porsche SE nach.VW-Chef, Herbert Diess, habe im vergangenen Jahr Spekulationen rund um einen Börsengang der Tochter Porsche AG dahingehend kommentiert, dass Porsche mit seinen Gewinnen auch nötig sei, um den forcierten, teueren Konzernumbau hin zu Elektroantrieben stemmen zu können. Gedankenspiele rund um eine Börsennotierung der Porsche AG seien eher den Eigentümerfamilien nachgesagt worden, die damit wieder mehr direkten Zugriff auf den Autobauer mit dem Familiennamen bekommen könnten. Die Porsche-Holding habe auch sogleich mitgeteilt, im Zuge eines möglichen Börsengangs könnte die Porsche SE auch Stammaktien des Autobauers Porsche AG erwerben.Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies etwa hätten allein den möglichen Wert einer eigenständigen Porsche AG in einer aktuellen Studie auf zwischen 60 und 90 Milliarden Euro taxiert. Selbst inklusive des starken Anstiegs nach der VW-Mitteilung komme der Gesamtkonzern auf der Börsenwaage derzeit nur auf rund 115 Milliarden Euro. Vorbild für die Analysten seien unter anderem die hohen Bewertungen für Luxusautobauer wie Ferrari.Das Analysehaus Warburg Research jedenfalls habe die Porsche SE anlässlich der nun bestätigten Börsenpläne für die Porsche AG von "hold" auf "buy" hochgestuft. Der Prozess dürfte bereits fortgeschritten sein, habe Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Er halte die Wahrscheinlichkeit für einen Börsengang (IPO) oder eine Abspaltung für sehr hoch. Das Kursziel habe Analyst Hidir von 94 auf knackige 133 Euro angehoben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link