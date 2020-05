XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (27.05.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und erhöht das Kursziel von 46 auf 60 Euro.Auf Grund der Geschäftsentwicklung des Kerninvestments Volkswagen (VW) habe der Porsche-Konzern für das erste Quartal 2020 deutliche Ergebniseinbrüche ausweisen müssen und sei dabei hinter seinen Prognosen zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Kerninvestment gebe wieder einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 ab, der jedoch sehr unkonkret ausfalle. Der Porsche-Konzern verzichte daher weiterhin auf einen Ergebnisausblick, habe aber das Nettoliquiditätsziel bestätigt.Das Unternehmen habe im März und April die erhöhten Marktunsicherheiten opportunistisch ausgenutzt und die VW-Beteiligung leicht aufgestockt. Diermeier gehe nach wie vor davon aus, dass sich die Geschäftsentwicklung von VW in Q3 und Q4 deutlich besser als in Q1 und Q2 darstellen werde. Es bestünden seiner Meinung nach weiterhin die strukturellen Herausforderungen für VW auf Grund der automobilen Sektortransformation. Die finanziellen Belastungen für den Wolfsburger Autobauer aus dem jüngsten Gerichtsurteil (Entschädigung für Dieselkunden) seien seiner Ansicht nach verkraftbar. Diermeier sehe den VW-Konzern im Branchenvergleich operativ (trotz Softwareprobleme) und finanziell nach wie vor überdurchschnittlich gut aufgestellt. Weiterhin seien aber auch zahlreiche "Nebenschauplätze" (u.a. Bewältigung der Dieselabgaswerte-Manipulation, Kartellbeschwerde der EU-Kommission), sowohl bei VW als auch beim Porsche-Konzern selbst vorhanden.Bei einem neuen Kursziel von 60 Euro (alt: 46 Euro) stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Porsche-Vorzugsaktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 27.05.2020)