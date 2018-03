Dahinter stehe ein globaler Trend, den das FERI Institut schon Ende 2017 in einer ausführlichen Studie zum Thema Populismus analysiert und genau beschrieben habe. "Populismus und populistische Politik sind weltweit auf dem Vormarsch. Ursachen sind massive Enttäuschung und Verbitterung breiter Bevölkerungsschichten in westlichen Industrieländern", beschreibe Rapp die Lage. "Unsere Studie zeigt, dass diese Tendenz je nach Ausgangslage politisch eher "links" - wie etwa in Großbritannien oder den USA - oder eher "rechts" ausschlagen kann, was speziell für Kern-Europa gilt", so Rapp weiter. Verantwortlich dafür seien jeweils ökonomische Fehlentwicklungen und politische Versäumnisse der letzten Jahre, so die Kernbotschaft der Studie.



Die jüngsten Ereignisse hätten dieses Bild exakt bestätigt: In Italien zeige das aktuelle Wahlergebnis eine massive Stärkung der politischen Ränder. Die populistische Bewegung "Movimento5Stelle" sei stärkste Partei geworden; gleichzeitig belege die "Lega" - als ebenfalls populistische Plattform - den zweiten Platz und dominiere damit ein mögliches Mitte-Rechts-Bündnis. Dieses Ergebnis reflektiere eine tiefe Enttäuschung vieler Wähler mit einer Politik des "Weiter so"; gleichzeitig äußere sich darin anhaltende Europa-Müdigkeit und ein zunehmender politischer Rechtsruck.



Auch in Deutschland sei es kein Zufall, dass die neue Regierung erst nach fünf Monaten habe gebildet werden können: "Tiefe Verunsicherung, Frustration und eine Ablehnung alter Parolen ziehen sich quer durch die etablierten Parteien und deren Wählerschaft", beobachte Rapp. Auch hierzulande drifte der Wählerwille nach rechts, was sich exemplarisch im Absturz der SPD zeige. Dieser Trend folge genau dem Bild, das gemäß aktueller sozio-ökonomischer Grundströmungen zu erwarten sei, so Rapp. In den USA dagegen setze US-Präsident Trump, der sein Amt einem extrem populistischen Wahlkampf verdankt, lediglich die Versprechen um, die eine Politik des "America First" mit sich bringe.



"Wie unsere Studie belegt, sind Protektionismus, Aufblähung von Staatsschulden und Ignoranz gegenüber ökonomischen Realitäten die Visitenkarte typischer Populisten; Trump erfüllt dieses Klischee bis ins Detail", resümiere Rapp. "Für Investoren und Vermögensinhaber bringt ein solches Szenario neue Herausforderungen, auf die man sich rechtzeitig einstellen muss", so Rapp.





Der März 2018 beginnt ereignisreich und bringt drei zentrale Weichenstellungen: US-Präsident Donald Trump kündigt Strafzölle für Stahl und Aluminium an und riskiert damit einen weltweiten Handelskrieg, in Italien führen die Parlamentswahlen zu einer Abwahl der politischen Mitte, und in Deutschland kann - nach fünf Monaten Bedenkzeit - endlich eine neue Regierung gebildet werden, so Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute.So unterschiedlich diese Ereignisse auf den ersten Blick scheinen, würden sie doch einer klaren Logik folgen: "Alle drei Elemente entspringen einem gemeinsamen Faktor, der mit dem Begriff Populismus nur unvollkommen beschrieben wird. Sie sind Ausdruck eines grundlegenden Wandels und reflektieren tektonische Verschiebungen bisheriger politischer Gewissheiten", so Rapp.