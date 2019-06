Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe liegt in den USA mit 50,1 nur noch hauchdünn über der entscheidenden Marke von 50 Punkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Ein Unterschreiten würde eine Schrumpfung des Industriesektors anzeigen. Auch die Dienstleistungskomponente habe zuletzt noch einmal deutlich nachgegeben auf nur noch 50,7 Punkte. In Deutschland hingegen stecke die Industrie schon seit Wochen in einer Rezession, wie auch die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für Juni bestätigt habe. Neben dem Verarbeitenden Gewerbe habe auch der Index für Dienstleistungen erneut nachgegeben. Durch den expansiven Schwenk vieler Notenbanken zeige sich auf den Aktienmärkten ein anderes Bild - US-Aktien des Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden nur kurz unter ihren Allzeitrekorden notieren, der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fast auf seinem Jahreshöchststand. Doch es gebe auch skeptisch stimmende Marktreaktionen: neben der mit weniger als -0,30 Prozent p.a. rentierenden zehnjährigen Bundesanleihe und den USA ebenfalls deutlich gesunkenen Renditen für lang laufende Staatsanleihen habe sich auch der klassische "sichere Hafen" Gold klammheimlich auf ein neues 6-Jahreshoch emporgearbeitet. Eines sei damit sicher: Die Risiken seien in den kommenden Monaten sowohl für die Konjunktur als auch für die Kapitalmärkte außerordentlich hoch. (25.06.2019/ac/a/m)





