Das datenseitige Interesse sei heute auf die Industrieproduktion der Eurozone gerichtet, denn in den USA werde der Columbus Day begangen. Die Aktienmärkte seien zwar geöffnet, Rentenmärkte und Behörden seien aber geschlossen und so gebe es keine Impulse von dieser Seite. Bezüglich der EWU-Produktion stünden die Zeichen auf leichte Expansion. Die nationalen Daten seien zwar gemischt ausgefallen, insgesamt sollte aber ein kleines Plus möglich sein.



Interessant werde es im Wochenverlauf mit den US-Veröffentlichungen. Regionale Stimmungsindikatoren, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion stünden dabei wohl im Mittelpunkt des Interesses. Die jüngsten Entspannungssignale im Handelskonflikt dürften bei den Regionalbarometern der Industrie noch keinen Nachhall finden, dazu müssten die Zollschranken tatsächlich wieder verschwinden. Vor diesem Hintergrund sei mit einem weiterhin verhaltenen Umfeld zu rechnen, wobei der Philly-FED-Index wegen seines noch relativ hohen Niveaus nachgeben könnte.



In Bezug auf die Einzelhandelsumsätze seien die Indikationen uneinheitlich. Niedrigere Benzinpreise und moderate wöchentliche Umsatzstatistiken würden vor zu viel Optimismus mahnen, während der Pkw-Absatz zugelegt habe. Positives Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung machen wir daher nicht aus, so die Analysten der Helaba. Die Industrieproduktion stehe unter dem Eindruck des unerwartet schwachen ISM-Index. Vor allem der Beitrag des Verarbeitenden Gewerbes könnte negativ ausfallen, denn zudem liefere der Index der geleisteten Arbeitsstunden hier ein schwaches Signal. Das Gesamtproduktionsergebnis sollte demzufolge allenfalls ein leichtes Plus aufweisen.



In der Summe würden die Zahlen die Markterwartungen sinkender US-Leitzinsen nicht wesentlich dämpfen. Wie oben angesprochen würden aktuell ohnehin die politischen Entwicklungen das Geschehen an den Finanzmärkten und die konjunkturellen Perspektiven dominieren. Eine erhöhte Volatilität in Abhängigkeit von den eingehenden Nachrichten - insbesondere auch zum EU-Gipfel und zum "Brexit" - sei somit nicht auszuschließen. (14.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Politische Börsen haben kurze Beine, so die Analysten der Helaba.Ob sich dieses Sprichwort in der neuen Woche bewahrheite, bleibe abzuwarten. Zum Ende der letzten Woche seien Hoffnungen aufgekommen, dass die zwei großen politischen Streitthemen der letzten Jahre einer Lösung entgegensteuern würden. Donald Trump habe sich zufrieden über den Verlauf der Handelsgespräche mit China gezeigt (Und noch sei nichts Gegenteiliges getwittert worden!). Zudem scheine man in Sachen "Brexit" einer vertraglichen Lösung näher zu kommen. Der EU-Gipfel am 17./18. Oktober werde hier möglicherweise eine Entscheidung bringen. Sollte sich also doch noch eine politische Beruhigung einstellen? Die Hoffnung darauf habe sich schon so manches Mal zerschlagen und insofern sei weiterhin Vorsicht geboten.