Nicht minder politisch werde diese Woche in den USA. Noch vor der Biden-Angelobung am Mittwoch stehe zunächst die designierte Finanzministerin Yellen morgen dem Senat Rede und Antwort. Während aus Marktsicht wohl Bidens Ausführungen zu den fiskalischen Maßnahmen genau verfolgt würden, dürfte Yellen Medienberichten zufolge hervorheben, dass die USA an keiner Schwächung des USD interessiert seien (was zum guten Ton eines jeden US-Finanzministers gehöre).



Der ein oderandere Kommentar zum Außenwert des EUR dürfte auch bei der EZB-Zinssitzung am Donnerstag fallen, wobei sich dabei angesichts der im Dezember getroffenen Beschlüssewohl alles in allem um ein "Non-Event" handeln sollte. Zwar sei davon auszugehen, dass Präsidentin Lagarde die sich von Tag zu Tag eintrübenden Konjunkturaussichten für Q1 betonen werde, gleichzeitig werde sie aber am Szenario einer Erholung im Jahresverlauf festhalten.



Zu guter Letzt halte diese Woche dann aber doch auch den ein oder anderen relevanten Konjunkturindikator parat. Das bereits heute früh veröffentlichte chinesische BIP für das vierte Quartal habe dabei mit +6,5 % p.a. die Markterwartungen übertreffen können. Die Highlights aus Datensicht seien in den kommenden Tagen nun die am Freitag anstehenden Januar-PMIs (EA, FR, DE und USA). Vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten Entwicklungen sei mit Rückgängen zu rechnen. (18.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den kommenden Tagen wird es einmal mehr die Politik sein, die, wenn nicht das Marktgeschehen, so doch zumindest die Schlagzeilen dominieren wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So scheine das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels nicht und nicht näher kommen zu wollen: Im Tagesrhythmus würden in Europa bestehende Lockdowns verlängert oder zwischenzeitliche Lockerungen wieder zurückgenommen. Denn neben Österreich hätten seit Freitag auch Frankreich, Portugal und Italien Lockdowns verkündet bzw. verlängert. Auch die deutsche Politik stehe in den kommenden Tagen im Fokus. Nicht wegen der Nachwirkungen der personellen Veränderung an der CDU-Spitze, die eine inhaltliche Kontinuität verspreche, sondern weil ebenso in Deutschland der bestehende Lockdown verschärft und/oder verlängert werden dürfte. Alles andere wäre eine Überraschung, immerhin sei die Tagung des relevanten Gremiums - die Runde bestehend aus Merkel und den Länderchefs - vom 25.01. auf den morgigen Dienstag vorverlegt worden.