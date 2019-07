Eine höhere Teuerungsrate als prognostiziert habe auch Tschechien verzeichnet (+2,9% p.a. im Mai). Industrieproduktion und Einzelhandel hätten zuletzt ebenfalls über den Erwartungen gelegen.



Innenpolitisch spitze sich die Lage in Tschechien zu. Rund 250.000 Menschen hätten nach Angaben der Organisatoren am 23.06. gegen Premier Babis demonstriert. Unternehmen des 64-jährigen Milliardärs sollten während seiner Amtszeit als Ministerpräsident unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert haben. Babis bestreite dies. Ein Misstrauensvotum im Parlament sei an den Stimmen der Regierungskoalition und der Sozialisten sowie der Enthaltung der Kommunisten gescheitert.



In Ungarn liege die Inflation mit 3,9% p.a. weiterhin über dem Ziel der Notenbank von 3%. Diese habe die wichtigsten Zinssätze dennoch unverändert gelassen, habe dem Finanzsystem aber etwas Liquidität entzogen. Einzelhandel und Industrieproduktion würden weiterhin robust wachsen; die Arbeitslosenrate sei im Mai auf 3,4% zurückgegangen.



Die Aktienmärkte der drei Länder hätten sich im Juni uneinheitlich entwickelt. Ungarn habe ein leichtes Minus (-1,5%) verzeichnet, Tschechien habe sich nahezu unverändert gezeigt und Polen habe deutlich zugelegt (+4%). (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)







