Wien (www.aktiencheck.de) - Die Länder der zentral- und osteuropäischen Region glänzten 2017 mit einem sehr starken Wirtschaftswachstum, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Eine gute Binnenkonjunktur, volle Auftragsbücher im Produzierenden Gewerbe und boomende Exporte in die anderen EU-Staaten seien seine Haupttreiber gewesen. Während die polnische Notenbank den Leitzins bereits seit zwei Jahren stabil halte, habe die ungarische Notenbank die Zinssätze in kurzen und langen Laufzeiten weiter nach unten geschleust. Im Gegensatz dazu hätten die Währungshüter in Prag die Zinsen etwas angehoben und weitere Zinsanhebungen für 2018 in Aussicht gestellt. Spannend sei es im Frühjahr geworden, als die Notenbank die jahrelange verteidigte Obergrenze für den Wechselkurs der Tschechischen Krone gegenüber dem Euro aufgehoben habe. Der Anstieg der Krone seither sei allerdings überschaubar gewesen.



Für 2018 werde ein weiterhin starkes, aber gegenüber 2017 doch rückläufiges Wirtschaftswachstum in den CE3-Staaten erwartet. Das dürfte auch die Unternehmensgewinne weiter beflügeln. Die Aktienmärkte der Region hätten sich bärenstark gezeigt. Vor allem die Banktitel hätten kräftig zugelegt. Mit rund 26% Wertzuwachs hätten polnische Aktien die Rangliste angeführt. Knapp dahinter sei die ungarische Börse mit rund 23% Kursgewinn gefolgt. In Prag habe der Börsenindex rund 17% zugelegt. Die Experten würden die Aktienmärkte der Region weiterhin positiv sehen; eine Wiederholung dieser starken Kurssteigerungen dürfte aber 2018 schwierig werden. (Ausgabe Januar 2018) (23.01.2018/ac/a/m)





