Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wie bereits im Januar durch eine Absichtserklärung fixiert, hätten Plug Power und der französische Autobauer Renault vor Kurzem ein Joint Venture gegründet. Das neue Unternehmen namens HYVIA plane bis zum Jahresende leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt zu bringen.Das Joint Venture erwarte, als erster Anbieter fertige Wasserstoff-Mobilitätslösungen anbieten zu können. Dabei solle der Verkauf der Kleintransporter mit der Bereitstellung einer grünen Wasserstofftankinfrastruktur sowie Wartung und Service der Fahrzeuge verknüpft werden.Der Name HYVIA setze sich aus "HY" für Hydrogen bzw. Wasserstoff und dem lateinischen Wort "VIA" für Straße zusammen. Damit solle das Bestreben beider Unternehmen verkörpert werden, einen neuen Weg zu kohlenstoffarmer Mobilität zu eröffnen.Die ersten drei von HYVIA auf den Markt gebrachten Brennstoffzellenfahrzeuge würden auf der Renault Master-Plattform basieren. Der Bau der Brennstoffzellen-Vans und alle weiteren Geschäftsaktivitäten sollten an bestehenden Renault-Standorten in Frankreich durchgeführt werden. Dadurch wolle das Joint Venture zur Dekarbonisierung der Mobilität in Europa beitragen und Frankreich als Industrie-, Handels- und Technologieführer positionieren.Die Plug Power-Aktie bleibt weiterhin ein Kandidat für die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link