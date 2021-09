Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,84 EUR +0,22% (16.09.2021, 13:04)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,88 EUR +1,19% (16.09.2021, 12:37)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,63 USD -0,12% (15.09.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (16.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power expandiere nach Europa. Die künftig auf 70.000 Quadratmeter ausgelegte Anlage solle im Ruhrgebiet entstehen - unter anderem mit einem Innovationszentrum, mit einem Überwachungs-, Diagnose- und Tech-Support-Center sowie einem grünen Wasserstoff-Generator mit einer Elektrolyseur-Infrastruktur vor Ort.Die Expansion nach Europa werde es Plug ermöglichen, neue und bestehende Kunden zu bedienen und gleichzeitig "relevante Partnerschaften mit führenden Anbietern von Wasserstoff-Anwendungen aufzubauen", heiße es in einer Mitteilung. "Die Expansion nach Europa erfolgt, da Plug mit dem wachsenden Interesse an grüner Wasserstoff-Energie einem wachsenden Kundenstamm im Ausland gegenübersteht", so Andy Marsh, CEO von Plug Power.Grüner Wasserstoff diene als entscheidender Faktor beim Übergang weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Plug sei dafür gut positioniert. Die europäische Zentrale werde ein Teil der Gesamtstrategie von Plug. Bis 2025 wolle Plug täglich mehr als 500 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. In Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und in Portugal würden mehrere Elektrolyseure mit PEM-Technologie installiert.Wo genau Plug Power im Ruhrgebiet ansässig werde, solle zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Besonders viel Zeit könne sich das Unternehmen dabei nicht lassen. Denn bereits Anfang 2022 möchten die Amerikaner die Tätigkeit an ihrer neuen Europazentrale aufnehmen. Gestartet werde vor Ort mit einem rund 6.500 Quadratmeter großen Innovationszentrum mit technischen Labors und technischem Support.Das Papier des Brennstoffzellenspezialisten scheine nach der scharfen Korrektur im Frühling nun bei etwa 23,50 Dollar einen Boden auszubilden. Zum Aufhellen des Chartbilds bedürfe es jedoch der Überwindung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 26,50 Dollar. Anleger mit einem langen Atem können dann erste Neupositionierungen wagen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link