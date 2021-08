XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,22 EUR +2,89% (18.08.2021, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,87 USD +3,07% (17.08.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Zusammenarbeit zwischen Plug Power und dem französischen Spezialfahrzeug-Hersteller Gaussin schreite voran. Am Montag hätten beide Unternehmen mitgeteilt, dass sie gemeinsam den nordamerikanischen Logistikmarkt mit wasserstoffbetriebenen Innovationen erobern möchten. Hierfür bestelle der US-Brennstoffzellenhersteller 20 wasserstoffbetriebene Rangierfahrzeuge (ATM-H2) bei Gaussin. Die 38T-Fahrzeuge würden ab November 2021 ausgeliefert und bei Kunden von Plug Power in Nordamerika eingesetzt. Hierfür stelle der US-Brennstoffzellenhersteller sein bestehendes Netz von Wasserstofftankstellen zur Verfügung, das derzeit von Kunden in Logistikzentren für Materialtransportgeräte genutzt werde.Dieser erste Auftrag sei Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Plug Power und Gaussin, die im November 2020 bekanntgegeben worden sei. Im Rahmen der Zusammenarbeit möchte das Duo die Technologien des jeweils anderen Unternehmens besser verstehen und den ATM-H2 weiterentwickeln.Ein Gewinn für beide Seiten: Die Partnerschaft ermögliche es Plug Power, seinen bestehenden Kunden in den USA grüne Wasserstofflösungen anzubieten. Andersherum helfe die Kooperation Gaussin, den Markt für nachhaltige Frachttransportfahrzeuge weiter zu durchdringen. Charttechnisch betrachtet befinde sich die Plug Power-Aktie weiterhin in der Seitwärtsphase. Diese verlaufe von der Unterkante bei 24,52 USD bis zur Oberkante bei 28,40 USD, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:22,185 EUR +0,45% (18.08.2021, 14:32)