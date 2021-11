XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,665 EUR -0,01% (05.11.2021, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

40,23 USD +0,47% (04.11.2021, 21:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien seien wieder in Mode, darunter auch Plug Power. Mehrere neue Deals und ehrgeizige Wachstumsziele hätten die Rally in den letzten Wochen befeuert. Doch damit könnte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, wenn es nach der Meinung von einigen Analysten gehe.Laut Briefing.com habe die Sumitomo Mitsui Financial Group die Coverage für die Plug Power-Aktie aufgenommen. In der Ersteinschätzung würden die Analysten den Wasserstoff-Wert mit "buy" einstufen, das Kursziel werde auf 40 USD beziffert. Ausgehend vom gestrigen NASDAQ-Schlusskurs bei 40,23 USD entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von 25%. Noch etwas optimistischer seien die Analysten von Bernstein, die das aktuelle Kursziel sogar auf 51 USD beziffern würden, das Votum laute "outperform".Ein freundlicher Gesamtmarkt und positive Analystenstimmen hätten die Plug Power-Aktie in den letzten Tagen über die 40-USD-Marke gehievt. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen und die derzeit gute Stimmung im Sektor ausnutzen, sollten aber nie den spekulativen Charakter des Titels aus den Augen verlieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:34,76 EUR -0,14% (05.11.2021, 12:54)