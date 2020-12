Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

30,795 EUR +4,92% (23.12.2020, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

30,90 EUR +7,89% (23.12.2020, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,69 USD +10,26% (22.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Wasserstoffbranche komme aus dem Feiern nicht mehr raus. Erst zuletzt hätten angekündigte Förderprogramme aus den USA für einen erneuten Aufschwung der Aktien gesorgt. Jetzt habe der US-Kongress auch noch zusätzlich eine Steuererleichterung verabschiedet, die die Plug Power-Aktie massiv beflügelt habe.Der seit Juni anhaltende steile Aufwärtstrend habe sich nun noch einmal beschleunigt. Nachdem es an der Unterstützungslinie, die vom Verlaufshoch bei 25,49 Dollar ausgehe, zu einem Rebound gekommen sei, habe sich die Plug Power-Aktie dynamisch nach oben bewegt.Beflügelt von den Top-News aus den USA sei der Aktienkurs am gestrigen Dienstag rund zehn Prozent nach oben gesprungen und habe dabei die obere Trendlinie bei rund 32,40 Dollar durchbrochen. Zwar sei der Titel erneut stark überkauft (Stochastik- und RSI-Indikator), weswegen mit einer Korrekturbewegung bis an die Trendlinie gerechnet werden müsse. Auf Sicht der nächsten Wochen sollte das Kaufsignal aber überwiegen, sodass die Plug Power-Aktie in Kürze Kurs auf die 40-Dollar-Marke nehmen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: