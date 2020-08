Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,03 EUR +0,40% (28.08.2020, 13:58)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,006 EUR -0,58% (28.08.2020, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,99 USD -0,46% (27.08.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie konsolidiere auf hohem Niveau. Daher notiere der Wert nur unweit vom Mehrjahreshoch bei 14,35 USD. Gelinge der Sprung darüber würde das einem technischen Kaufsignal entsprechen.Das US-Unternehmen mausere sich langsam zu einem echten Anleger- und Analystenliebling. Trotz angekündigter Kapitalerhöhung zu Monatsbeginn habe die Plug Power-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort. Dabei sei der Wert keinesfalls zu teuer. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 15 sei Plug Power im Peergroup-Vergleich sogar noch "günstig" (Zum Vergleich: Ballard Power komme auf ein KUV von 25).Eine große Mehrheit von neun Analysten empfehle zwar zum Kauf der Plug Power-Aktie, das Konsensziel von 13,34 USD signalisiere auf 12-Monats-Sicht aber nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Grund dafür sei der rasante Kursanstieg, welche die Aktie in den vergangenen Monaten hingelegt habe. Satte 430% habe der Wert alleine seit dem Krisentief Mitte März hingelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: