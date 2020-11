Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe sich für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2024 sollten fünf Wasserstoff-Fabriken sowie ein Brennstoffzellen-Werk entstehen. Es scheine, als habe sich Plug Power dabei von Tesla inspirieren lassen. Laut Plug Power solle die neue Brennstoffzellen-Fabrik Mitte 2021 die Produktion aufnehmen. Die Kapazität solle mehr als 1,5 Gigawatt betragen - dies entspreche einer Produktionsleistung von mehr als 60.000 Brennstoffzellen pro Jahr. Der Name der neuen Fabrik laute "Gigafactory". Dieser erinnere stark an die Bezeichnung, welche Tesla für seine Automobilwerke verwende.Auch die bis 2024 geplante Umsatzvervierfachung gegenüber dem aktuellen Geschäftsjahr klinge nach den großspurigen Zielen Elon Musks. Dieser habe im September getwittert: "Tesla werde wahrscheinlich 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr vor 2030 produzieren." Für 2020 peile Tesla indes rund 500.000 Fahrzeuge an.Springe der Tesla-Spirit auf die Anleger über, dürfte die Plug Power-Aktie ihre starke Aufwärtsbewegung der letzten Monate rasch fortsetzen. Auf Sicht eines Jahres seien Kurse bis 35 USD durchaus denkbar. Wer noch nicht dabei sei, warte einen möglichen Rücksetzer ab. Falls die Plug Power-Aktie auf ein neues Hoch ausbreche, heiße es "Feuer frei!", so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:20,195 EUR +3,12% (19.11.2020, 14:59)