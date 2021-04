Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem am Mittwoch ein Analyst von Piper Sandler sein Kursziel für Plug Power reduziert habe, sei die Aktie um acht Prozent gefallen. Nun sei bekannt geworden, dass der amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen eine Staatsbürgschaft über 520 Millionen Dollar beantragen könne. Eine gute Möglichkeit für CEO Andy Marsh, endlich wieder operativ zu überzeugen, nachdem vor einigen Wochen Bilanzprobleme die Runde gemacht hätten.Plug Power sei aufgefordert worden, einen Antrag (Part II Application) für eine Staatsbürgschaft über 520 Millionen Dollar einzureichen. Dabei handle es sich um eine Initiative des Energieministeriums der Vereinigten Staaten, um den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie und dem Transportwesen zu fördern. Plug Power müsse allerdings noch einen mehrstufigen Prozess durchlaufen, um einen endgültigen Kreditvertrag vom Ministerium zu erhalten.Die Darlehensgarantie solle dazu dienen, das Unternehmen beim Bau eines 500-Tonnen grünen H2-Netzwerks bis 2025 zu unterstützen. Nach Erhalt der Genehmigung plane Plug seine Elektrolyse-, Gasverflüssigungs- und Verteilungstechnologien einzusetzen, um das erste belastbare Netzwerk von kohlenstofffreien Wasserstoffproduktionsanlagen in den Vereinigten Staaten aufzubauen.Sollte ein Chartausbruch nach oben erfolgen, können spekulativ ausgerichtete Trader auf eine Trendwende setzen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: