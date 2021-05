Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Mittwoch könne das Management von Plug Power mit positiven Neuigkeiten punkten. Das britische Unternehmen Johnson Matthey (JM) (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6) habe eine Absichtserklärung mit dem amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten bekannt gegeben. Zukünftig sollten die Materialien von JM in die Elektrolyseursysteme von Plug eingebunden werden.Im Rahmen des Deals würden beide Gesellschaften eine Roadmap entwickeln. Als Ziel sei die gemeinsame Entwicklung einer Hochleistungs-Elektrolyseur-Technologie definiert worden. Dadurch solle die Haltbarkeit, Leistung und Energieeffizienz der bereits verfügbaren Systeme verbessert werden.Die Zusammenarbeit werde sich auf die Entwicklung, Validierung und Einbindung der Materialien von JM in die Elektrolyseursysteme von Plug Power konzentrieren. Außerdem möchten beide Unternehmen die Entwicklung eines geschlossenen Recycling-Systems für die kritischen Platingruppenmetalle untersuchen. Diese würden als Katalysatoren in den Systemen verwendet.Im Gegensatz zu Plug Power sei Johnson Matthey kein Wasserstoff-Pure-Player und nachhaltig profitabel. Dementsprechend robust präsentierte sich die Aktie, als ab Mitte Februar ein branchenweiter Ausverkauf bei Wasserstoff-Aktien eintrat, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: