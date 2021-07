Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,19 EUR -5,79% (07.07.2021, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,95 EUR -4,40% (07.07.2021, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,71 USD -3,50% (07.07.2021, 16:17)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power und der französische Automobilhersteller Renault hätten Anfang Juni ein Joint Venture namens HYVIA gegründet. Nun seien am Dienstag die Pläne für den Bau leichter Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb vorgestellt worden.Bis zum Jahresende wolle HYVIA bereits drei brennstoffzellenbetriebene Kleintransporter (Light Commercial Vehicles) anbieten. Zum einen gebe es den Master Van H2-Tech, ein großer Transporter für Logistikanwendungen mit zwölf Kubikmetern Ladevolumen und einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern.Des Weiteren sei der Master Chassis Cab H2-Tech vorgestellt worden, der für den Transport größerer Güter mit bis zu 19 Kubikmetern Ladevolumen gedacht sei. Die Reichweite betrage dafür nur rund 250 Kilometer. Das dritte Modell namens Master Citybus H2-TECH sei ein städtischer Kleinbus und eigne sich für den Transport von bis zu 15 Personen. Das Fahrzeug sei für Unternehmen sowie Gemeinden konzipiert und verfüge über eine Reichweite von 300 Kilometern.Alle drei Modelle seien auf einer "Dual-Power-Architektur" aufgebaut, das heiße sie würden sowohl mit elektrischer als auch mit wasserstoffbasierter Energie betrieben. Die Fahrzeuge sollten eine 33-kWh-Batterie, eine 30-kW-Brennstoffzelle und Tanks enthalten, die je nach Version zwischen drei und sieben Kilogramm Wasserstoff speichern könnten.HYVIA strebe bis 2030 einen Marktanteil von 30 Prozent bei wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeugen in Europa an. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, müsse das Joint Venture von Plug Power und Renault möglichst zügig die PS auf die Straße bringen. Die Vorstellung der drei Modelle sei hierfür ein erster wichtiger Schritt gewesen. Nun gehe es darum, die Produktion bis zum Jahresende hochzufahren und Anfang 2022 tatsächlich die ersten brennstoffzellenbetriebenen Kleintransporter auszuliefern. Sollte dies gelingen, würden Plug Power im Erfolgsfall die Lieferung tausender Brennstoffzellen winken.Die Plug-Power-Aktie bleibt aussichtsreich, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link