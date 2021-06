NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,49 USD +1,95% (08.06.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Nach der fulminanten Rally der beiden Vorjahre sei die Plug Power-Aktie im Januar 2021 in eine scharfe Korrektur übergegangen. In der Spitze sei die Aktie von 75,49 USD auf 18,47 USD zurückgefallen. Doch gerade das Ausmaß der Abwärtsbewegung lasse aufhorchen. So bestätige das angeführte Jahrestief die horizontale Haltezone aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Leveln (18,45/17,90 USD). Gleichzeitig habe der Titel auf dieser Basis ein lehrbuchmäßiges "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Neben der Fibonacci-Analyse signalisiere demnach auch das positive Kerzenmuster, dass das Papier wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein könnte. Im Wochenbereich könne die Korrektur seit Januar zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Die Rückkehr in die Erfolgsspur würde ein Spurt über die Widerstände aus dem Tief vom Oktober 2002 bei 33,90 USD und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 34,00 USD) zementieren. Das Gap vom März bei 39,97/41,95 USD definiere dann das nächste Anlaufziel, ehe die Hochs bei knapp 50 USD wieder auf die Agenda rücken würden. Ein weiteres Fibonacci-Level bei 29,34 USD könnten Anleger indes als Stop-Loss auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:27,785 EUR +1,04% (09.06.2021, 08:22)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:27,15 EUR +4,79% (08.06.2021, 17:35)