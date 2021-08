Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,465 EUR -3,75% (12.08.2021, 17:33)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,485 EUR -3,10% (12.08.2021, 17:16)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,41 USD -3,61% (12.08.2021, 17:19)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor trübe sich nach einem freundlichen Wochenstart wieder ein. Die Lage bei der Plug Power-Aktie habe sich in den letzten beiden Handelstagen auch verschlechtert. Die Chancen auf eine wieder anziehende Erholungsbewegung seien allerdings weiterhin vorhanden. Diese Marken seien dafür entscheidend.Die Plug Power-Aktie habe am Dienstag kurzzeitig den Ausbruch aus ihrer Seitwärtsphase geschafft. Am gestrigen Mittwoch sei dann sie wieder abgesackt und notiere nun wieder innerhalb der Range. Diese verlaufe von der Unterkante bei 24,52 USD bis zur Oberkante bei 28,40 USD. Die beiden Marken würden jeweils die nächste Unterstützung und den nächsten Widerstand darstellen.Zusätzlich befinde sich auf dem aktuellen Level auch das Volumen-Peak. Hier seien in den letzten zwölf Monaten die meisten Transaktionen abgewickelt worden. Somit würden die Markteilnehmer den aktuellen Preis als fair erachten und das Volumen-Peak stabilisiere den Kurs damit zusätzlich.Auch wenn der erste Ausbruchsversuch nicht nachhaltig gewesen sei, stünden die Chancen für eine weitere Erholung trotzdem gut, da mehrere Faktoren den Kurs stützen würden. Anleger sollten aber Geduld haben, da das Momentum aktuell niedrig sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: