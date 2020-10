Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,802 EUR +1,76% (16.10.2020, 11:41)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,762 EUR +4,68% (16.10.2020, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,03 USD -1,56% (15.10.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (16.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Trotz des schwachen Gesamtmarktes sehe es bei der Plug Power-Aktie richtig gut aus. Nachdem das Papier Anfang des Monats nach einem Formationsausbruch stark angestiegen sei, sei in dieser Woche eine kurze Korrektur gefolgt. Diese sei bitter nötig gewesen und gebe der Plu Power-Aktie jetzt Kraft für einen neuen Höhenflug. Charttechnisch gebe es folgende Marken zu beachten.Die Plug Power-Aktie sei zu Beginn des Monats durch die Begrenzungslinie ihrer Keilformation bei 13,50 USD nach oben ausgebrochen, die sie seit August ausgebildet habe. Die erwartete Aufwärtsbewegung bis 15,50 USD sei sogar deutlich übertroffen worden, denn der Wert habe am 8. Oktober ein Mehrjahreshoch bei 19,02 USD markiert.Der Wert sei aufgrund des steilen Anstiegs stark überhitzt gewesen und habe mit einer leichten Gegenbewegung bis an die 17-USD-Marke korrigiert. Der ADX-Indikator signalisiere allerdings eine enorm hohe Trendstärke (Wert über 30%), sodass eine Fortsetzung des Höhenflugs recht wahrscheinlich sei. Könne die Plug Power-Aktie den stark gehandelten Bereich zwischen 18 und 18,50 USD nachhaltig überwinden, sei dann mit einem weiteren Kursanstieg bis rund 21 USD zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: