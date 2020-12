XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei der Plug Power-Aktie sei es nun endlich zur Korrektur gekommen. Der stark überhitzte Wasserstoff-Wert sei am Montag mit einem Minus von rund 7% aus dem Handel gegangen. Darauf müssten sich Anleger jetzt einstellen.Die Plug Power-Aktie habe sich in der vergangenen Woche erneut stark nach oben bewegt und habe am 24. November ein neues Mehrjahreshoch bei 28,70 USD markiert. Dabei habe sie sogar kurzzeitig die obere Begrenzungslinie des Trendkanals bei rund 27 USD überschritten. Von dort an habe aber die starke Aufwärtsbewegung gestoppt und der Kurs sei zurück in den Trendkanal gefallen. Während des gestrigen Kursverfalls habe die Plug Power-Aktie zudem Verkaufssignale beim Stochastik- und MACD-Indikator ausgelöst. Die Korrektur dürfte daher jetzt noch bis mindestens an die Unterstützung bei 22 USD weitergehen.Aus charttechnischer Sicht sei die aktuelle Korrektur mehr als überfällig gewesen. Die stark überhitzte Plug Power-Aktie könne nun wieder neue Kraft tanken. Halte die Unterstützung, dürfte der Höhenflug weitergehen. Auf Sicht der nächsten Wochen seien dann Kurse bis 30 USD recht wahrscheinlich, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)