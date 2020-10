Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,438 EUR -0,10% (29.10.2020, 15:18)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,47 EUR -0,67% (29.10.2020, 15:01)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,615 USD -1,25% (29.10.2020, 15:03)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (29.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei der Aktie von Plug Power könnte es jetzt endlich zum Rebound kommen. Die aktuelle Korrektur sei doch länger ausgefallen als ursprünglich vermutet, dennoch bewege sich der Wert noch innerhalb seines Aufwärtskanals. Im Moment stehe der Kurs an einer wichtigen charttechnischen Marke, auf die Anleger jetzt unbedingt achten sollten.Anfang Juni sei die Plug-Power-Aktie zum Höhenflug durchgestartet und über den starken Widerstand bei etwa sechs Dollar ausgebrochen. In den darauffolgenden vier Monaten habe sich der Wert bis Anfang Oktober beim Mehrjahreshoch bei 19,02 Dollar fast vervierfacht.Von dort aus habe die stark überhitzte Aktie korrigiert und sei dabei bis an die 50-Tage-Linie, die knapp über der Trendlinie bei rund 14 Dollar verlaufe, zurückgefallen. Diese Marke habe aber in den vergangenen Tagen erfolgreich getestet werden können.Bereits in den nächsten Tagen könnte der Stochastik-Indikator die überverkaufte Zone verlassen und damit ein neues Kaufsignal generieren. Mithilfe des zusätzlichen Kaufimpulses sollte der Kurs seinen Anstieg wieder fortsetzen und das Mehrjahreshoch in Angriff nehmen.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 9,00 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link