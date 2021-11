Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,84 EUR -5,67% (30.11.2021, 20:20)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,64 EUR -2,75% (30.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

39,52 USD -5,05% (30.11.2021, 20:07)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (30.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In einem nervösen Marktumfeld hätten es Wachstumsaktien weiterhin sehr schwer. So würden die Anteilscheine des US-Wasserstoffspezialisten Plug Power aktuell satte sechs Prozent verlieren. Einige Anleger dürften daher allmählich wieder unruhig werden. Doch blicke man auf die Einschätzung der Experten, so bestehe kein Grund zur Sorge.Denn aktuell würden 19 von 26 Analysten, die sich regelmäßig mit der Plug-Aktie befassen würden, zum Kauf empfehlen. Sechsmal laute das Anlagevotum "halten", nur ein einziger Experte rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege derzeit bei 49,25 Dollar und somit knapp 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Michale Blum von Wells Fargo sei indes mit einem Kursziel von 40,00 Dollar der zuletzt pessimistischste Analyst gewesen. Besonders optimistisch gestimmt sei hingegen Stephen Calder Byrd von Morgan Stanley. Er beziffere den fairen Wert der Aktie auf 65,00 Dollar.Auch "Der Aktionär" sei für die Anteile des Wasserstoff-Pure-Players zuversichtlich gestimmt. Für konservative Anleger sei die Aktie zwar eher ungeeignet. Wer Mut besitzt, kann sich die Papiere von Plug Power aber nach wie vor ins Depot legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: