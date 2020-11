Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,552 EUR -7,34% (17.11.2020, 08:56)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,90 EUR (16.11.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,00 USD +6,70% (16.11.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie von Plug Power habe sich in den zurückliegenden Monaten vervielfachen können. In den letzten Handelswochen habe sich die Aufwärtsdynamik sogar noch deutlich beschleunigt. Das amerikanischen Unternehmen habe nun das sehr hohe Kursniveau genutzt, um über eine Kapitalerhöhung frisches liquide Mittel einzusammeln.Wie Plug Power am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe, sollten bis zu 750 Millionen Dollar über eine Kapitalmaßnahme eingenommen werden. Darüber hinaus habe das Unternehmen den Investoren die Option eingeräumt, weitere Aktien im Gegenwert von 112,5 Millionen Dollar zu zeichnen.Kurz darauf melde Plug Power bereits Vollzug: 38 Millionen Aktien hätten zu 22,25 Dollar platziert werden können. Darüber hinaus hätten die Zeichner der Kapitalerhöhung die Möglichkeit, weitere 5,7 Millionen Plug-Power-Aktien zum Ausgabepreis (abzüglich Zeichnungsrabatt) zu erwerben.Angesichts der enorm starken Kursentwicklung der letzten beiden Handelswochen agiere Plug Power clever. Auf dem erhöhten Kursniveau halte sich die Verwässerung der Altaktionäre in Grenzen. Auch der Abschlag von elf Prozent vom gestrigen Schlusskurs bei 25 Dollar sei verkraftbar.Investierte Anleger sollten erneut einen Teilverkauf überdenken, Neueinsteiger warten eine klare charttechnische Korrektur ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link