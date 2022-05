Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,51 EUR +0,24% (04.05.2022, 16:48)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,175 EUR -2,63% (04.05.2022, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,27 USD -1,25% (04.05.2022, 16:34)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (04.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktien von Wasserstoff-Unternehmen hätten in den vergangenen Tagen Kursabschläge verkraften müssen. Studien würden jedoch zeigen: In den nächsten Jahren würden die benötigten Elektrolyse-Kapazitäten für grünen Wasserstoff rasant ansteigen. Die schnelle Markteinführung von grünem Wasserstoff in den USA möchten Plug Power und Olin (ISIN: US6806652052, WKN: 851936) jetzt zusammen vorantreiben.Mit einem Joint Venture würden Plug Power und Olin künftig grünen Wasserstoff vermarkten und produzieren. Das hätten der Wasserstoff-Spezialist und das Chemieunternehmen Ende vergangener Woche gemeldet. Das gemeinsame Projekt werde voraussichtlich im kommenden Jahr betriebsbereit sein.15 Tonnen grünen Wasserstoff solle die erste Produktionsanlage in St. Gabriel, Louisiana, am Tag erzeugen. Die Aufgaben des Joint Ventures seien bereits definiert. Während Plug Power für die Vermarktung zuständig sei, gewährleiste Olin die Produktion.Insgesamt peile Plug Power bis Ende dieses Jahres eine Kapazität von 70 Tonnen grünem Wasserstoff am Tag an. Bis 2025 wolle das Unternehmen pro Tag 500 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und bis 2028 sogar 1.000 Tonnen pro Tag.Aufgrund des angeschlagenen Chartbilds ist die Plug Power-Aktie derzeit allerdings ein Fall für die Watchlist, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 19,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: