XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,78 EUR -4,36% (18.10.2021, 13:45)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,14 USD -1,79% (15.10.2021, 22:15)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Im Rahmen des jüngsten Wasserstoff-Symposiums habe das US-Unternehmen jede Menge Deals veröffentlicht. Dazu gehöre auch ein Zukauf von Applied Cryo Technologies (ACT). Er solle dabei helfen, die Entwicklung einer umweltfreundlichen Wasserstoffinfrastruktur voranzutreiben.Bei ACT handele es sich dem Vernehmen nach um einen führenden Anbieter von Technologien, Ausrüstungen und Dienstleistungen für den Transport, die Lagerung und den Vertrieb von verflüssigtem Wasserstoff, Sauerstoff, Argon, Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, heiße es. Der Brennstoffzellen-Spezialist strebe den Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2021 an.Der Zukauf passe perfekt zu Plug Power, um die Wertschöpfungskette zu erweitern. Im Vorfeld des Wasserstoff-Symposiums sei die Aktie bereits kräftig gestiegen, ehe Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Die Volatilität dürfte auch künftig hoch bleiben. Der interessante Wert eigne sich also weiterhin nur für risikobewusste Anleger, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:26,82 EUR -0,37% (18.10.2021, 13:59)