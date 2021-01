Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

49,79 EUR -9,04% (15.01.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,44 EUR -7,77% (15.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

60,14 USD -9,62% (15.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Es sei vielleicht der größte Wasserstoff-Deal des Jahres: Nachdem Plug Power im Bereich Lagerlogistik bereits Kunden wie BMW, Amazon.com oder Walmart für sich habe gewinnen können, sei am Montag ein entscheidender Deal im Autosektor mit Renault für Transportvans gelungen.CEO Andy Marsh habe auch dem "Aktionär" gegenüber auf anstehende große Deals hingewiesen. Die Überraschung sei gelungen. Im ganzen Wasserstoffsektor habe diese Kooperation einen großen "Aha-Effekt" ausgelöst, habe im Hintergrundgespräch ein international vernetzter Wasserstoff-Unternehmer und -Investor gesagt. Bisher habe in der Branche gegolten, dass Brennstoffzellen zwar für große LKWs Sinn machen würden, bei kleineren Fahrzeugen wie der Sprinter-Klasse aber wohl die Batterie die bessere Lösung sei. Der Schulterschluss von Renault und Plug Power zeige jedoch, dass plötzlich auch hier starke Perspektiven lägen.Für den Brancheninsider sei der Deal ein "sehr cleverer Schachzug" des US-Unternehmens, da der Markt für schwere Lkws schon von Unternehmen wie PowerCell Sweden (mit Bosch) oder Ballard Power Systmes besetzt sei, der für leichte Transporter allerdings noch völlig frei sei. Das eröffne große Chancen für Plug Power. Die Technologie des Brennstoffzellen-Spezialisten gelte als robust, die ihre Tauglichkeit und Langlebigkeit schon seit Jahren bei Systemen für Gabelstabler unter Beweis gestellt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: