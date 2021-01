XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

51,83 EUR +5,39% (19.01.2021, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

60,14 USD -9,62% (15.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.

Der Aufwärtstrend der Plug Power-Aktie habe zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen. Der Einstieg der südkoreanischen SK Group beim US-Unternehmen und der Deal mit Renault hätten dem Papier nochmals einen kräftigen Schub nach oben gegeben. Die Bewertung des Brennstoffzellen-Spezialisten sei mittlerweile jedoch extrem hoch bewertet. Das Unternehmen müsse jetzt erstmal liefern. Maydorn würde die Plug Power-Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht mehr kaufen. Eine größere Korrektur sei hier mehr als überfällig, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2021)