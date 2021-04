Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.04.2021/ac/a/n)



Der FiveT Hydrogen Fund werde ins Leben gerufen. Dabei handle es sich um einen privaten Fonds, der sich auf die Umsetzung von Infrastrukturprojekten für sauberen Wasserstoff im großen Maßstab konzentrieren wolle. Der Brennstoffzellen-Spezialist Plug Power sowie die Unternehmen Chart Industries und Baker Hughes würden hierbei zu den ersten Top-Geldgebern gehören.Dem Vernehmen nach beabsichtige Plug Power, 160 Millionen Euro in den Fonds zu stecken. Auch Chart Industries und die Erdöl-Service-Gesellschaft Baker Hughes seien mit von der Partie und würden jeweils 50 Millionen Euro in den FiveT Hydrogen Fund pumpen wollen.Der Fonds habe das Ziel, insgesamt eine Milliarde Euro einzusammeln und stehe nur qualifizierten und verifizierten Investoren offen. "Plug Power hat den ersten kommerziellen Markt für Brennstoffzellen etabliert und baut nun das erste Netzwerk zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in den Vereinigten Staaten auf", so Plug-Power-Chef Andy Marsh. "Wir sind nun einer der ursprünglichen Investoren des ersten bedeutenden Fonds, der die Finanzierung von Wasserstoffinfrastrukturprojekten unterstützt."Es brauche Infrastrukturfonds wie FiveT Hydrogen, um große, kapitalintensive Wasserstoff-Projekte zu stemmen respektive voranzutreiben. Für Investoren der ersten Stunde könnten mittel- bis langfristig lukrative Aufträge herausspringen.