Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,22 EUR -2,09% (03.05.2021, 16:18)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,24 EUR -1,67% (03.05.2021, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,97 USD -1,89% (03.05.2021, 16:04)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei der Plug Power-Aktie sehe es schon wieder kritisch aus. Nachdem der Titel in der vergangenen Woche den entscheidenden Sprung über zwei wichtige Marken geschafft habe, habe er sich zum Wochenende hin wieder von seiner schwachen Seite gezeigt. Würden jetzt erneut Rücksetzer drohen?Letzten Montag sei die Hoffnung bei Plug Power-Anlegern groß gewesen. Die Aktie habe knapp über der 200-Tage-Linie und der Abwärtstrendlinie, die jeweils bei 28,11 USD verlaufen würden, schließen können. Dies sei ein erster wichtiger Schritt gewesen, um die seit Anfang Februar anhaltende Korrektur zu beenden.In den darauffolgenden Tagen habe das Handelsvolumen allerdings zunehmend abgenommen und der Kurs habe sich nicht mehr nachhaltig über dem GD200 halten können. Sollte er nun auch noch zurück in den Abwärtskanal fallen, sei die Chance auf eine Trendwende vorerst vertan und es müsse mit Rücksetzern bis an die Unterstützungszone bei 19,02 und 22,25 USD gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: