Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,74 EUR +1,52% (11.12.2020, 16:26)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,75 EUR +1,38% (11.12.2020, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,60 USD +1,51% (11.12.2020, 16:12)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Welle an guten News aus der Wasserstoff-Branche reiße nicht ab: Nachdem ein Gesetzesentwurf des US-Senators Brad Hawkins bereits für Euphorie bei den Anlegern gesorgt habe, habe nun das US-Energie-Ministerium eine Millionenförderung für die Forschung & Entwicklung von Wasserstoff-Trucks sowie die Produktion von Wasserstoff bekannt gegeben. Diese Nachricht dürfte die Plug Power-Aktie weiter antreiben.Konkret stelle die Behörde 128 Mio. Dollar für den Aufbau nachhaltiger Transportmittel und Technologien zur Verfügung. Auf die für Wasserstoff-Anwendungen zuständige Kammer würden dabei gut 33 Mio. Dollar entfallen. Die Fördermittel sollten über zwei Konsortien in die Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Trucks und Wasserstoff-Elektrolyseure investiert werden.Da die Konsortien gemeinsam mit den Industrieunternehmen zusammenarbeiten würden, dürfte auch Plug Power von den Fördergeldern profitieren.Aus charttechnischer Sicht gelte es, die Hürde bei 28,70 Dollar zu überwinden. Gelinge dies, dürfte die Plug Power-Aktie erneut ausbrechen. Sollte es wider Erwarten zu einem Kursrücksetzer kommen, würden die 25-Dollar-Marke sowie die Horizontale bei 24,75 Dollar erste Unterstützungen darstellen. Darunter würden sich bei 22,00 und 19,00 Dollar weitere Auffangmarken befinden.Investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Plug Power-Aktie laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link