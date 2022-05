Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,135 EUR +1,10% (02.05.2022, 12:05)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,155 EUR -4,39% (02.05.2022, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,02 USD -3,31% (29.04.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Lage am Aktienmarkt sei besonders bei Tech-Titeln weiterhin angespannt. Auch Aktien von Wasserstoff-Unternehmen hätten in den vergangenen Tagen zum Teil zweistellige Kursabschläge verkraften müssen. Bei den Papieren von Plug Power trübe sich das Chartbild ebenfalls weiter ein und weitere Kursverluste seien nicht auszuschließen, wenn diese Marke falle.Anfang März habe die Plug Power-Aktie noch mit der massiven Unterstützung im Bereich der 18,50-Dollar-Marke gekämpft. Dann hätten die Bullen ein starkes Zeichen gesendet und zur Erholung angesetzt. Der Titel habe am 4. April ein Mehrmonatshoch bei 32 Dollar erreicht. Inzwischen sei von der Erholung allerdings nur noch wenig geblieben.Am vergangenen Donnerstag sei der Kurs bereits bis zum Support an der psychologisch wichtigen 20-Dollar-Marke abgesackt und habe sich im Anschluss zumindest bis auf 22 Dollar erholen können. Der Freitag sei von einer allgemeinen schlechten Stimmung geprägt gewesen und auch die Plug Power-Aktie habe 3,3 Prozent verloren. Der Titel kämpfe nun mit der Unterstützung bei 21 Dollar und die 20-Dollar-Marke fungiere ebenfalls als Support. Würden auch diese Marken nicht halten, spanne sich am Jahrestief bei 18,50 Dollar eine massive Unterstützungszone auf.Die aktuelle Verunsicherung der Anleger habe auch der Plug Power-Aktie zugesetzt. Kurzfristig seien weitere Kursverluste nicht auszuschließen, daher dränge sich ein direkter Einstieg nicht auf. Aus technischer Sicht sei der Chart reif für eine Gegenbewegung, aber zuvor müsse eine entsprechende Stabilisierung stattfinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: