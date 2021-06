Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Brennstoffzellenhersteller habe am Donnerstag Pläne für eine Wasserstoffproduktionsstätte in Camden County (Bundesstaat Georgia) vorgestellt. Mit der neuen Produktionsanlage werde das Servicenetz des Unternehmens auf die gesamte Ostküste der USA ausgeweitet. Das erste nordamerikanische Versorgungsnetz für grünen Wasserstoff rücke damit ein Stück näher.Sobald die Anlage in Betrieb sei, solle sie 15 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag aus erneuerbarer Energie produzieren. Der Wasserstoff werde dann in Transportanwendungen zum Einsatz kommen. Insgesamt investiere Plug Power 84 Mio. Dollar in die Anlage, die ab 2022 mindestens 24 Arbeitsplätze in der Region schaffen solle.Camden County biete viele strategische Vorteile. Mit der Nähe zur Interstate 95 (I-95), der wichtigsten Nord-Süd-Autobahn an der Ostküste der USA, ermögliche der Standort einen einfachen Zugang zu den Gewerbe- und Industriezentren der Region. Zum Beispiel seien dort bereits bestehende Kunden wie Home Depot und Southern Company vertreten.Plug Power arbeite eigenen Angaben zufolge nun eng mit den lokalen und staatlichen Behörden zusammen und habe bereits einige Vereinbarungen unterzeichnet. Dazu gehöre ein Stromabnahmevertrag mit der Okefenokee Rural Electric Membership Corporation, um den für die Anlage benötigten Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen.Charttechnisch betrachtet kämpft die Plug Power-Aktie gerade mit der GD200, die bei 31,52 Dollar verläuft, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link