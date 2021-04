XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,775 EUR +0,30% (13.04.2021, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,68 USD -8,11% (12.04.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Es habe so gut ausgesehen, doch nun habe sich das Chartbild von Plug Power merklich verschlechtert. Die Aktie des US-Unternehmens habe am Montag 8% auf 29,68 USD eingebüßt und sei damit unter den wichtigen horizontalen Unterstützungsbereich bei 30 USD gefallen. Grund für den Einbruch sei ein kritischer Kommentar von Morgan Stanley gewesen. Laut Analyst Stephen Byrd sei ein großer Teil des erwarteten schnellen Wachstums im Kurs von Plug Power bereits eingepreist. Er sehe nur ein bescheidenes Kurspotenzial. Sein Rating laute "equal-weight" mit dem Kursziel 35 USD.Beim Chart der Plug Power-Aktie richte sich der Blick nun vorerst nach unten. Nachdem sie unter die horizontale Unterstützung gefallen sei, könnte nun bald die 200-Tage-Linie bei 27,69 USD getestet werden. Sollte diese auch gerissen werden, drohe ein Abverkauf bis zum Dezember-Tief bei 22,20 USD, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:24,965 EUR +0,24% (13.04.2021, 10:06)