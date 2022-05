XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (30.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem die Plug Power-Aktien seit Jahresanfang über 80% verloren habe und Mitte Mai auf ein Mehrjahrestief gefallen sei, habe sie in den vergangenen zwei Wochen 50% zulegen können. Aus charttechnischer Sicht gebe es nun gleich zwei Anzeichen dafür, dass die Erholungsrally weitergehen könnte.Die Bullen hätten in den vergangenen zwei Wochen nicht lockergelassen. Das Mehrjahrestief von 12,70 USD habe die Plug Power-Aktie weit hinter sich gelassen. Mittlerweile notier sie mit 19,06 USd wieder um die Hälfte höher.Besonders für Trader werde es jetzt spannend, denn der Titel habe vor Kurzem zwei charttechnische Kaufsignale generiert. Zum einen habe die Plug Power-Aktie den Widerstand bei 17,20 USD am März-Tief überwunden. Zum anderen haben sie mit dem Schlusskurs der vergangenen Handelswoche den kurzfristigen Abwärtskanal bei 18 USD durchbrochen.Ob das Papier sich nachhaltig erholen könne, werde sich in den kommenden Tagen zeigen. Würden die Unterstützungsmarken standhaft bleiben, stünden die Chancen gut, dass es weiter aufwärts gehe. Der nächste Widerstand liege knapp über 20 USD - auch den gelte es nun zu brechen. Der mittelfristige Abwärtstrend sei aber weiterhin intakt. Plug Power sei also noch nicht über den Berg. Erst, wenn die Plug Power-Aktie mittelfristige Abwärtstrendlinie bei aktuell 33,50 USD überwinden könne, könne man von einer Trendumkehr sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:18,14 EUR +2,28% (30.05.2022, 16:56)