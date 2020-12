XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,585 EUR -2,59 (10.12.2020, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,74 USD -6,96% (09.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe in beiden vergangenen Handelstagen jeweils ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Der Kaufimpuls wolle aber nicht recht überspringen, denn bis zum Handelsschluss habe das Papier die Kursgewinne zum Teil wieder abgegeben. Damit gelte es weiterhin, einen wichtigen Widerstand zu überwinden.Das US-Unternehmen habe zuletzt von einem Gesetzesentwurf in Washington profitiert. Dank der Aussichten auf eine Förderung von Brennstoffzellenfahrzeug sei die Plug Power-Aktie am Mittwoch erneut auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 29,69 USD gesprungen. Damit habe sie ein weiteres Kaufsignal generiert. Der Wert habe jedoch die Kursgewinne nicht halten können und habe bis zum Handelsschluss auf 26,74 USD nachgegeben. Für einen weiteren Kursanstieg müsse die Plug Power-Aktie daher zunächst den Widerstand bei 28,70 USD nachhaltig überwinden. Gelinge dies, dürfte bald die 30-USD-Marke fallen.Sollte es wider Erwarten zu einem Kursrücksetzer kommen, würden die 25-USD-Marke und die Horizontale bei 24,75 Dollar erste Unterstützungen darstellen. Darunter würden sich bei 22 und 19 USD weitere Auffangmarken befinden. Die Plug Power-Aktie sei weiter außer Rand und Band, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:22,60 EUR +2,10% (10.12.2020, 13:09)