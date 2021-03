Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,605 EUR -7,51% (29.03.2021, 20:14)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,695 EUR -7,79% (29.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,17 USD -8,40% (29.03.2021, 19:59)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (29.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Plug Power sei tief gefallen. Exakt 58 Prozent sei es für den Wert seit dem Hoch Ende Januar bei 75,49 Dollar abwärts gegangen. Doch nun werde es spannend, denn die Aktie nähere sich einer wichtigen Marke. Komme die Wende? Gehe es nach den Analysten, müsste der Kurs von Plug Power wesentlich höher stehen.Die Aktie von Plug Power setze ihre Talfahrt fort. Am Montag verliere der Titel acht Prozent auf 31,37 Dollar. Damit komme Plug der bedeutenden Unterstützung im Bereich 30 Dollar ein gutes Stück näher. Halte diese Marke, könnte die Aktie die Trendwende einläuten. Als nächster Widerstand warte die 100-Tage-Linie bei 41,59 Dollar. Das wären 32 Prozent Kurspotenzial.Nach Einschätzung der Analysten wäre dort das Ende der Fahnenstange aber nicht einmal annähernd erreicht. Die Experten würden das Kursziel im Schnitt bei 61,64 Dollar sehen, was einem Potenzial von aktuell 95 Prozent entspreche.Plug Power sei tief, zu tief gefallen. Trader können auf eine Trendwende bei 30 Dollar spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: