Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,198 EUR -0,45% (09.09.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,13 USD +3,41% (09.09.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des US-Unternehmens habe es zurzeit nicht leicht. Die Ballard Power Systems-Aktie habe zuerst mit einem steilen Höhenflug überzeugt. Jetzt lege sie eine Verschnaufpause ein.Bei Plug Power sei es letzte Woche nach einem starken Verkaufssignal zu einem Kursrutscher gekommen. Die Aktie habe mit dem Mehrjahreshoch am 19. August und dem Zwischenhoch am 1. September ein Doppel-Top bei rund 14,20 USD ausgebildet. Im Zuge dessen sei der Wert am Freitag bis zur Unterstützungslinie bei 10,50 USD gefallen.Im Moment scheine die Unterstützung zu halten. Der Abverkauf sollte damit vorerst beendet sein. Aufgrund der niedrigen Trendstärke und dem abnehmenden Handelsvolumen sei eine anhaltende Konsolidierung wahrscheinlich, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:10,262 EUR -0,41% (10.09.2020, 08:27)