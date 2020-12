Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Kursrally bei Plug Power habe in den vergangenen Handelstagen an Dynamik verloren. Am Dienstag müsse das Papier im deutschen Handel deutlich Federn lassen. Mittelfristig sähen die Analysten jedoch weiteres Aufwärtspotenzial. Damit dieses entfaltet werden könne, gelte es, eine wichtige Kursmarke zu verteidigen.Am Montag hätten sich Roth Capital, Johnson Rice und Webber Research positiv zur Plug Power-Aktie geäußert: Die drei Analysehäuser hätten den Titel jeweils mit "kaufen" und einem Kursziel von 30 Dollar bewertet. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bei 26,39 Dollar sähen die Analysten demnach ein Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent.Damit lägen Craig Irwin (Roth Capital), Martin W Malloy (Johnson Rice) und Michael Webber (Webber Research) deutlich über dem Kursziel der von Bloomberg erfassten Analysten. Dieses laute im Schnitt 25,18 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: