NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 1,07 -2,74% (28.02.2017, 16:52)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.



(28.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Stephen Byrd von Morgan Stanley:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Aktienanalyst Stephen Byrd vom Investmenthaus Morgan Stanley weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG).Die negativen Auswirkungen auf die Brennstoffzellen-Wirtschaftlichkeit und der Druck auf die Margen nach dem Auslaufen von Steuervergünstigungen würden zu einem gedämpfteren langfristigen Wachstumsausblick führen.Die Guidance von Plug Power Inc. für 2017 impliziere deutlich unter den Erwartungen liegende Bruttomargen. Die Analysten von Morgan Stanley kürzen ihre Prognose von 15% auf 10%. Daher dürfte Plug Power erst Anfang 2018 auf der EBITDA-Ebene den Break even erreichen. Nichtsdestotrotz habe das Unternehmen ein recht attraktives Wachstumspotenzial.In ihrer Plug Power-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Morgan Stanley das Votum "equal-weight"-Rating, senken aber das Kursziel von 3,00 auf 1,50 USD.Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:0,996 Euro -1,39% (28.02.2017, 13:55)Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,00 Euro -2,34% (28.02.2017, 16:43)