Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Dank neuer Wasserstoff-Offensiven habe die Plug Power-Aktie in der vergangenen Woche die 30-Dollar-Marke geknackt. Weitere Kursfantasie könnten jetzt die USA liefern: Laut Medienberichten dürfte die Papiere des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers von einem milliardenschweren Rettungspaket profitieren.Im Zuge eines insgesamt 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets an die Bevölkerung und Wirtschaft wolle der US-Kongress offenbar auch eine Verlängerung der Steuererleichterungen für Wind- und Solarenergie auf den Weg bringen, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet habe.Neben den Solar- und Windenergie-Aktien würden laut dem Bericht auch die Papiere der Brennstoffzellenhersteller von Steuererleichterungen profitieren.Zudem wolle Plug Power bis 2024 die Hälfte des verwendeten Wasserstoffs aus erneuerbarer Energie produzieren. Die anhaltenden Steuererleichterungen für die Wind- und Solarbranche dürften dem Unternehmen daher doppelt zugutekommen, da Strom aus Solar- und Windenergie für die Herstellung von grünem Wasserstoff unabdingbar sei.Investierte lassen hiervon nicht verunsichern und halten an den Papieren fest, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 28,00 Euro. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link