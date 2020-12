Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Das Schachspiel erfahre derzeit eine wahre Renaissance. Dazu habe einerseits die Corona-Pandemie beigetragen, die dem Online-Schach zu einer noch nie dagewesenen Popularität verholfen habe. Andererseits habe die erfolgreiche Netflix-Serie "Das Damengambit" bei vielen Zuschauern ein sehr hohes Interesse für das Brettspiel geweckt. Von diesem Schach-Boom dürfte das vom Schachweltmeister Magnus Carlsen gegründete Unternehmen Play Magnus am meisten profitieren.Play Magnus sei ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com, auf der User gegeneinander Schach spielen und sich gegen eine monatliche Gebühr von 14,99 Dollar von Meisterspielern unterrichten lassen oder Schachkurse belegen können, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Play Magnus sei ein typischer Corona-Profiteur. So habe das Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich in Q3/2020 satte 112 Prozent betragen. Die Bookings seien um 123 Prozent gestiegen. Die monatlich zahlenden Nutzer (Monthly Paying Users) seien in Q3 auf 35.600 um 68 Prozent gewachsen.Dass Play Magnus noch am Anfang seines Wachstums stehe, zeige die Tatsache, dass unter den drei Millionen Nutzern von Play Magnus zum jetzigen Zeitpunkt nur 35.600 - also rund ein Prozent aller Nutzer - monatlich zahlende Mitglieder seien. Zudem werde die Zahl der Schachspieler - und damit der potenziellen Kunden von Play Magnus - weltweit auf circa 650 Millionen geschätzt.Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist folglich riesig, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2020)