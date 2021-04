Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (15.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus-Aktie befinde sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Charttechnisch nähere sich das Papier nun der wichtigen 2-Euro-Marke. Operativ gebe es dagegen kaum etwas zu beklagen.Das Turnier Opera Euro Rapid im Februar habe einen neuen Zuschauerrekord als meistgestreamter Online-Schach-Turnier aller Zeiten aufgestellt. Laut escharts.com habe das Event zu den zehn größten E-Sports-Veranstaltungen der Welt im Februar gehört. Auf der Streaming-Plattform Twitch habe Schach in Sachen Zuschauerzahl nun sogar den Multiplayer-Ego-Shooter Overwatch übertroffen. Twitch zahle für Overwatch-Streaming an Activision Blizzard über 90 Millionen Dollar in zwei Jahren.Letzte Woche habe das Unternehmen die Julius Baer Challengers Tour gestartet. Bei diesem Schnellschach-Turnier würden 20 der weltbesten Nachwuchsspieler und -Spielerinnen - darunter auch die deutsche Nachwuchshoffnung Vincent Keymer - gegeneinander treten. Trainiert würden die Talente unter anderem von den prominenten Großmeistern Vladimir Kramnik und Judit Polgar.Die Popularität des Online-Schachs sei ungebrochen hoch. Damit liege die Zukunft des Schachs ganz klar im Internet. Die Play Magnus Group sei auf dem besten Wege diesen dauerhaften Trend zu kommerzialisieren und zu einem der wichtigsten Technologieunternehmen in Norwegen aufzusteigen. Anleger würden jedoch aktuell einen langen Atem benötigen.Geduld ist und bleibt schließlich eine der wichtigsten Tugenden für erfolgreiche Investoren und Börsianer, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)